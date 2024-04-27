Во Внуково эвакуировали один из этажей В аэропорту Внуково один этаж эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском аэропорту Внуково утром 27 апреля провели экстренную эвакуацию, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Такое решение приняли из-за возможной угрозы взрыва.

Один этаж административного здания эвакуирован, идет проверка, — сообщил собеседник агентства, уточнив, что эвакуируют седьмой этаж воздушной гавани.

По информации источника РЕН ТВ, правоохранители проверяют грузовой комплекс Внуково после анонимного звонка о заложенной бомбе. В социальных сетях аэропорта сообщений об эвакуации нет. Однако накануне представители воздушной гавани заявляли об усилении мер безопасности и необходимости прибывать в аэропорт заранее.

Ранее москвич на несколько минут захватил борт самолета в Сочи, который планировал вылетать в Санкт-Петербург. Мужчина прорвался на взлетно-посадочную полосу, добежал до воздушного судна и начал угрожать его экипажу. Позже сотрудники охраны задержали его.

В аэропорт Жуковский в Подмосковье недавно проник мужчина. Он планировал полететь на Шри-Ланку, чтобы жениться на певице Наталье Ветлицкой. На территорию воздушной гавани он пробрался, отогнув часть ограждения. Фанат добрался до самолета, стоявшего на перроне грузового терминала, но его задержали.