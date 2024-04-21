Коробка с деньгами стала причиной эвакуации гипермаркета В Бурятии из-за коробки с деньгами эвакуировали гипермаркет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Селенгинске в Бурятии гипермаркет «Абсолют» эвакуировали из-за коробки с деньгами, сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ. Бурятия». Работники обнаружили подозрительный предмет с надписью «Смотри в коробку» на крышке и забили тревогу.

Опасаясь возможной бомбы, сотрудники вызвали специалистов, которые оцепили здание. Прибыли полиция, скорая помощь и сотрудники МЧС. После проверки выяснилось, что внутри коробки находились деньги различных номиналов. Администрация гипермаркета обратилась к жителям города с просьбой помочь в поисках мужчины, который оставил коробку. Подозреваемого уже задержали, полиция пытается выяснить мотивы его поступка.

Ранее стало известно, что учитель ОБЖ устроил стрельбу холостыми патронами во время учебной эвакуации в Охтинском колледже в Санкт-Петербурге. Отмечается, что педагог самостоятельно решил открыть огонь, чем сильно напугал студентов. С мужчиной проведена профилактическая беседа.

Также сообщалось, что на юге Москвы эвакуировали торговый центр «Ривьера» в районе метро «Автозаводская». В здании сработала сигнализация. На опубликованных кадрах видно, как посетители в спешке покидают ТЦ.