В Петербурге закрыли парк в Петергофе из-за анонимной угрозы

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В Петербурге на неопределенный срок закрыли для посетителей Нижний парк в Петергофе, сообщает «Фонтанка». В пресс-службе музея-заповедника отметили, что предприняли меру в связи с анонимной угрозой минирования.

В связи с угрозой минирования мы вынуждены эвакуировать посетителей из Нижнего парка. Все компетентные органы безопасности предупреждены о происшествии и работают согласно инструкции, — заявили в пресс-службе.

Билеты, купленные в кассе, можно вернуть, обратившись в кассы на Дворцовой и Разводной площадях. При этом деньги за билеты, купленные онлайн, возвращаются автоматически.

Ранее сообщалось, что всех пассажиров Курского вокзала в Москве эвакуировали. Там отметили, что мера была принята для обеспечения работы правоохранительных органов. По данным СМИ, Курский вокзал проверяли после сообщения о минировании. При этом эвакуация людей не отразилась на движении поездов.

Тогда же стало известно об эвакуации четырех столичных университетов — РХТУ им. Д. И. Менделеева, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РУТ (МИИТ) и МПГУ — в связи с угрозой взрывов. По его данным, руководствам учебных заведений были направлены анонимные письма, в которых говорилось о взрывчатке в зданиях.