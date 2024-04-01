Один из вокзалов Москвы эвакуировали из-за сообщения о бомбе МЖД: пассажиры Курского вокзала в Москве были эвакуированы

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Всех пассажиров Курского вокзала в Москве эвакуировали, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД). Там отметили, что мера была принята для обеспечения работы правоохранительных органов. По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», Курский вокзал проверяют после сообщения о минировании.

На время работы правоохранительных органов на Курском вокзале Москвы проводится оповещение пассажиров. Все они выведены с территории вокзала, — говорится в публикации.

Как уточнил канал со ссылкой на очевидцев, по громкоговорителю всех пассажиров просят покинуть вокзал. Территория вокруг здания была оцеплена.

В пресс-службе МЖД добавили, что проход пассажиров на платформы был организован в обход вокзала через третий тоннель. При этом эвакуация людей не отразилась на движении поездов.

Ранее в пресс-службе Ленинградского зоопарка сообщили об эвакуации посетителей и всех сотрудников. Уточнялось, что учреждение получило сообщение о минировании, были оповещены все службы.

Также СМИ сообщали об эвакуации четырех столичных университетов. Людей вывели из РХТУ имени Д. И. Менделеева, МГТУ имени Н. Э. Баумана, РУТ (МИИТ) и МПГУ из-за угрозы взрывов.