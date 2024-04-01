Сразу несколько университетов в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва SHOT: в четырех университетах Москвы идет эвакуация из-за угрозы взрыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT заявил об эвакуации четырех столичных университетов — РХТУ им. Д. И. Менделеева, МГТУ им. Н. Э. Баумана, РУТ (МИИТ) и МПГУ — в связи с угрозой взрывов. В пресс-службе РУТ в разговоре с NEWS.ru опровергли сообщение канала, подчеркнув, что университет работает в штатном режиме.

По данным SHOT, руководствам учебных заведений были направлены анонимные письма, в которых говорилось о взрывчатке в зданиях. Источник канала уточнил, что из РХТУ им. Д. И. Менделеева эвакуировали 2300 человек, а всю информацию по ситуации проверяют экстренные службы. Однако в РУТ (МИИТ) заявили, что им подобных сообщений не поступало.

Подобной информации нам не поступало. Сейчас университет работает в штатном режиме, никого не эвакуируют, — говорится в сообщении пресс-службы.

Ситуацию NEWS.ru также прокомментировали в пресс-службе МГТУ им. Н.Э. Баумана. Там подтвердили поступление сигнала о взрывном устройстве, при проверке здания и близлежащей территории опасных предметов обнаружено не было. По данной теме будет проведено расследование.

В университете серьёзно относятся к вопросам безопасности, профильные службы провели тщательную проверку. Взрывного устройства не обнаружено, университет работает в штатном режиме, — отметили в пресс-службе университета.

Ранее, 30 марта, в Московском международном университете на Ленинградском проспекте приняли решение о переводе студентов на дистанционное обучение по причине поступившего на адрес вуза сообщения о минировании. При этом обучающихся попросили не приезжать к зданию и предупредить об этом знакомых.

До этого в здании МГТУ им. Баумана на 2-й Бауманской улице в Москве провели эвакуацию в связи с пожаром. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, сообщений о пострадавших не поступало.