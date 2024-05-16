Пожар после взрыва бензовоза в российском селе попал на видео Mash Iptash: в Нижней Мактаме сгорела баня из-за взрыва бензовоза

Фото: Денис Бочаров/NEWS.RU

В селе Нижняя Мактама Альметьевского района Республики Татарстан произошел пожар после взрыва бензовоза, сообщил Telegram-канал Mash Iptash, опубликовав соответствующее видео. Утверждается, что огонь перекинулся на баню, в результате чего та сгорела.

Авторы канала отметили со ссылкой на слова местных жителей, что сначала полыхнули некие бочки возле одного из домов. После этого пламя перекинулось на цистерну с топливом, и та взорвалась. На место прибыли пожарные, утверждается, что пострадавших нет. В настоящее время выясняется, кому принадлежал бензовоз.

Ранее сообщалось, что на трассе в районе города Бронницы Московской области загорелся большегруз. На кадрах с места происшествия можно увидеть, что огонь полностью охватил кабину автомобиля. Информации о пострадавших не поступало.

До этого на Парашютной улице в Санкт-Петербурге задымился автобус. Утверждалось, что пар возник из-за неисправности системы охлаждения. О пострадавших также не уточнялось.

Тем временем в Москве на внутренней стороне 33-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) 14 мая загорелся автомобиль. На месте работали оперативные службы города, движение в районе происшествия было затруднено.