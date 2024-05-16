Фура вспыхнула на трассе в Подмосковье и попала на видео Грузовик загорелся на трассе в районе Бронниц в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Большегруз загорелся на трассе в районе города Бронницы Московской области, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости». На кадрах с места происшествия видно, что огонь полностью охватил кабину автомобиля. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Огненное утро в районе Бронниц — горит большегруз прямо на трассе. Очень надеемся, что в кабине никого нет, — говорится в сообщении.

Ранее автобус задымился на Парашютной улице в Санкт-Петербурге, соответствующее видео появилось в Сети 14 мая. Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, на запись попал пар, который появился из-за неисправности системы охлаждения.

Тем временем в Москве на внутренней стороне 33-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) 14 мая загорелся автомобиль. На месте работали оперативные службы города, движение в районе происшествия было затруднено.

До этого в Архангельске потушили пожар на верхней палубе теплохода «Ломоносов», находящегося на ремонте на территории Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы флота. Судно находилось в сухом доке, возгоранию присваивали ранг № 2.