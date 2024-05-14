Автомобиль загорелся на дороге российского города Дептранс Москвы: машина загорелась на внутренней стороне 33-го километра МКАД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на внутренней стороне 33-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) загорелся автомобиль, сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры (Дептранс) в своем Telegram-канале. На месте работают оперативные службы города.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — сказано в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что движение в районе происшествия затруднено. Водителей попросили искать альтернативные маршруты для объезда.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета возбудили третье уголовное дело по факту падения пассажирского автобуса с Поцелуева моста в реку Мойку. Фигурантом стал генеральный директор компании-перевозчика, которой принадлежало транспортное средство, его подозревают в подделке единого государственного реестра юридических лиц.

До этого Следственный комитет сообщил о задержании начальника автоколонны ООО «Такси» по делу о падении автобуса с пассажирами в реку Мойку. Ему инкриминируют несоблюдение трудовой и транспортной дисциплины. По данным следствия, водителю автобуса на протяжении нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.