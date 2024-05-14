Окутанный белым дымом автобус попал на видео в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автобус задымился на Парашютной улице в Санкт-Петербурге. Видео с места инцидента опубликовал Telegram-канал Mash. Информации о пострадавших нет, причины происшествия уточняются.

На появившихся в Сети кадрах видно, что автобус лазурного цвета стоит на дороге, из его задней части поднимаются клубы белого дыма. Telegram-канал со ссылкой на компанию «Третий парк» уточнил, что на запись попал пар, который появился из-за неисправности системы охлаждения.

Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами рухнул с Поцелуева моста в реку Мойку днем 10 мая. Момент падения попал на видео. На кадрах видно, как автобус врезался в каршеринговый автомобиль, а затем протаранил ограждение и упал в реку. Погибли семь человек.

В СК заявили о задержании начальника автоколонны ООО «Такси» по делу о падении автобуса с пассажирами в Мойку. Его заподозрили в несоблюдении трудовой и транспортной дисциплины. По данным следствия, водителю автобуса на протяжении нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха. Сам водитель Рахматшох Курбонов уже под арестом.

Также выяснилось, что арестованный водитель стал фигурантом еще одного дела — о незаконной постановке мигрантов на учет. Уточняется, что речь идет о 10 нелегалах, которых он прописал в своей квартире.