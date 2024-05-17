Появилось видео с Тихорецкого проспекта в Петербурге, где произошел взрыв

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на Мойке» опубликовал видео с Тихорецкого проспекта в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. По данным канала, предварительно, пострадало минимум два человека. На месте работают медики и МЧС.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте произошел взрыв. По его данным, семь человек пострадали. Минобороны и местные власти не комментировали информацию. Канал пишет, что академию могли атаковать с помощью беспилотника. По сведениям Baza, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один из них — в реанимации.

Telegram-канал «112» в свою очередь сообщает, что причиной происшествия стал сдетонировавший боеприпас. По информации канала, он взорвался в подвале здания академии.

13 мая Telegram-канал Don Mash сообщает, что в микрорайоне Лиховской города Каменска-Шахтинского в результате взрыва разрушился дом. По данным канала, два человека пострадали. У раненых выявили ожоги, их доставили в больницу. На месте ЧП работали следователи и оперативные службы. На снятом очевидцами видео заметно, что прилегающую к дому территорию усыпало досками, шифером и бетоном. Также местный житель за кадром сообщил, что от взрыва порвало газопроводную трубу.