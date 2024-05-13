Под Ростовом разворотило дом после взрыва

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Don Mash сообщает, что в микрорайоне Лиховской города Каменска-Шахтинского (Ростовская область) в результате взрыва разрушился дом. По данным канала, два человека пострадали.

Как пишет Mash, у раненых выявили ожоги, их доставили в больницу. На месте ЧП работают следователи и оперативные службы. На снятом очевидцами видео заметно, что прилегающую к дому территорию усыпало досками, шифером и бетоном. Также местный житель за кадром сообщил, что от взрыва порвало газопроводную трубу.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале уточнил, что, по предварительным данным, в результате происшествия погибших нет. По его словам, причиной ЧП мог стать взрыв газовоздушной смеси.

По результатам обследования места взрыва кинологами, признаков взрывчатых веществ не обнаружено, рассматривается версия взрыва газовоздушной смеси. Расследование продолжается, — написал Голубев.

Ранее многоквартирный дом обрушился в Белгороде. Минобороны России сообщило, что трагедия стала результатом атаки ВСУ. По данным ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и «Вампир». В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У».