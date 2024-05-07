В российском городе в жилом доме взорвался газ YA62: в Рязани в жилом доме произошел взрыв газа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Московском районе Рязани взорвался газ в жилом доме, сообщил один из подписчиков изданию ya62.ru. По его данным, инцидент произошел на улице Молодежной, местных жителей «нормально потрясло» от громкого хлопка.

Информации о последствиях инцидента нет. На месте происшествия работают медики скорой помощи, пожарные и работники Горгаза.

По данным «МК» в Рязани, в информацию о взрыве газа на улице Молодежной опровергли в МЧС. По данным ведомства, в жилом доме произошел пожар. Сигнал о возгорании поступил в понедельник, 6 мая, в 23:38. Площадь пожара составила один квадратный метр, госпитализирована женщина 1981 года рождения.