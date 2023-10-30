СК сообщил о проведении обысков у причастных к беспорядкам в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски по месту жительства участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, сообщила пресс-служба Следственного комитета России в Telegram. Глава ведомства Александр Бастрыкин также провел оперативное совещание, на котором заслушал доклад о первоначальных следственных действиях по соответствующему уголовному делу, которое поручил Главному следственному управлению.

В рамках уголовного дела допрашиваются участники массовых беспорядков. По месту жительства лиц, причастных к организации и исполнению преступления, проводятся обыски. С участием следователей-криминалистов проведен осмотр места происшествия, зафиксированы повреждения имущества, изъяты записи с камер видеонаблюдения, — говорится в сообщении.

Вечером 29 октября жители Махачкалы собрались в местном аэропорту в ожидании рейса из Тель-Авива. Участники акции посчитали, что самолет везет беженцев из Израиля, которые намерены поселиться в Дагестане. Они выступали против этого в знак солидарности с жителями сектора Газа.

В результате пострадали более 10 человек, в том числе двое полицейских. Состояние двух человек оценивается как крайне тяжелое. Задержаны 59 участников акции.