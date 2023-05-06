Бастрыкин обвинил Запад в игнорировании происходящего в ДНР и ЛНР Бастрыкин: СК России готов предоставить Западу доказательства преступлений Киева в Донбассе

Фото: СК РФ

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России готов предоставить международному сообществу доказательства преступлений Киева в Донбассе, но Запад с 2014 года игнорирует происходящее в ДНР и ЛНР, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он указал, что Россия взяла на себя ответственность по расследованию преступлений Украины как страна, заинтересованная в мировой стабильности.

За это время (с 2014 года. — NEWS.ru) возбуждено 2912 уголовных дел в отношении 716 лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей силовых структур, — сказал Бастрыкин.

Глава СК подчеркнул, что Украина является участником Женевских конвенций 1949 года, но, несмотря на это, не поднимает вопрос о привлечении к ответственности тех, кто виновен в преступлениях в отношении мирных жителей. И расследование обстоятельств конфликта, длящегося с 2014 года, украинскими компетентными органами не проводится, указал он.

Также Бастрыкин сообщил о заочном предъявлении двум украинским генералам обвинений в преступлениях в Донбассе. Речь идет о бывшем командующем силами «антитеррористической операции» (АТО) Михаиле Забродском и бывшем командующем «операцией объединенных сил» (ООС) Сергее Наеве. Глава СК уточнил, что всего к уголовной ответственности за преступления против мира и человечества привлекаются 394 лица, включая представителей высшего командования ВСУ.