Двум украинским генералам предъявлены обвинения в преступлениях в Донбассе СК России предъявил обвинения в преступлениях в Донбассе двум украинским генералам

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Михаил Забродский

Двум украинским генералам заочно предъявлены обвинения в преступлениях в Донбассе, сообщил РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Речь идет о экс-командующем силами «антитеррористической операции» (АТО) Михаиле Забродском и бывшем командующем «операцией объединенных сил» Сергее Наеве.

Бастрыкин пояснил, что Забродский занимал свой пост в период с ноября 2017 года по март 2018 года, после чего в апреле 2018 года его сменил Наев.

Глава СК РФ добавил, что за преступления против мира и безопасности человечества к уголовной ответственности привлекаются 394 лица. По его словам, обвинения предъявляются в том числе представителям высшего командования ВСУ, а также командирам воинских подразделений.

Всего с 2014 года СК возбудил более 2,9 тысячи дел о преступлениях украинских силовиков и членов радикальных националистических объединений в Донбассе. Свыше 710 лиц, в том числе из военного и политического руководства, стали фигурантами этих дел, отметил Бастрыкин.

Кроме того, в рамках общего уголовного дела о применении украинской стороной запрещенных средств и методов войны соединены 1284 уголовных дела. Глава СК пояснил, что в материалы дела включены факты обстрелов гражданской инфраструктуры с использованием «Точки-У», различных систем залпового огня, тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия, в результате которых погибли мирные жители Донбасса и были уничтожены жилые дома и объекты жизнеобеспечения.

Ранее в Кремле одобрили идею Бастрыкина о создании отечественного трибунала. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СКР тщательно фиксирует все преступления украинского руководства, материалы по которым в будущем смогут лечь в основу судебного разбирательства.