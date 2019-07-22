В американо-турецких отношениях — очередное обострение. Повод тот же, что и последние несколько месяцев, — приобретение Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и анонсированные Вашингтоном в ответ на это санкции. В частности, США обещали запретить поставки Турции ста американских истребителей пятого поколения F-35. Пока что решение в силу не вступило, но турецкая сторона 22 июля заявила о готовности к ответным шагам, если санкции будут введены.

США свой отказ поставлять F-35 туркам в случае приобретения последними С-400 объясняют опасностью, которую представляют «Триумфы» для истребителей. Анкара, пытаясь найти компромисс, уже заявляла, что готова разместить самолёты вне зоны действия российских систем, однако Вашингтон подобный вариант не удовлетворил.

На данный момент запрет на поставки Турции F-35 существует лишь на бумаге — в проекте военного бюджета на 2020 финансовый год (начинается в США 1 октября 2019-го). Документ был принят американским Сенатом ещё 28 июня, но дальнейшая судьба его пока неясна. Для вступления в силу проект должен быть не только одобрен обеими палатами американского Конгресса, но и подписан президентом США Дональдом Трампом. Последний, как известно, пока выступает против антитурецких санкций, однако и идти против конгрессменов и членов собственной администрации не заинтересован. Кроме запрета на поставки F-35, Конгресс предлагает и ряд других ограничений для Анкары.

U.S. Department of Defense/Global Look Press

С другой стороны, в американских военных кругах то и дело обсуждаются риски, с которыми связано вероятное исключение Турции из программы F-35. Пока турецкая сторона производит порядка 800 деталей для истребителей и, как неоднократно сообщали источники западных СМИ, выведение её из процесса приведёт к серьёзным задержкам. Впрочем, нескольких месяцев всё равно хватит, чтобы перенести производство необходимых частей в другую страну.

Турция серьёзно относится к собственному производству вооружений. Мы хотим производить собственные истребители. Но F-35 — новые технологии, поэтому мы стали партнёрами программы, внесли $1,4 млрд. Если истребители нам не дадут, самое естественное право Турции — закрыть свой дефицит так, как мы это сделали, купив С-400. Мы будет действовать исключительно в наших интересах и искать альтернативы, — заявил, в свою очередь, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

В рамках поиска альтернатив Анкара уже начала переговоры с Москвой о лицензионном производстве элементов С-400. Что же касается купленных Анкарой «Триумфов», то они заступят на боевое дежурство в начале будущего года, отметил Чавушоглу. Кроме того, подчеркнул он, его страна готова дать «необходимый ответ» на возможные американские ограничения. Например, могут быть приняты меры в отношении авиабазы «Инджирлик».

U.S. Marines/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Это не угроза и не шантаж, а естественная позиция в данных условиях, — заявил Чавушоглу.

Впрочем, лишить США доступа к базе «Инджирлик» Турция обещает с завидным постоянством, почти при любом серьёзном обострении двусторонних отношений, будь оно связано с поддержкой Вашингтоном курдов, с отказом американцев выдать Анкаре Фехтуллаха Гюлена и т.д. Однако реализация таких обещаний — процесс крайне сложный. Хотя на «Инджирлике» действительно находятся, в основном, американские силы, формально база является всё-таки частью инфраструктуры Североатлантического альянса. В этих условиях турецким властям, пожелай они закрыть доступ на объект одному из его членов, придётся как следует обосновать своё решение перед другими. И не факт, что партнёры Анкары по НАТО поддержат подобный шаг.

Как отметил в беседе с News.ru эксперт Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Максим Сучков, Анкара вряд ли блефует, когда говорит об ответных действиях за санкции Вашингтона. Но потенциалы двух стран несопоставимы и нанести аналогичный урон США на санкционном поле Турция вряд ли сумеет.