США свой отказ поставлять F-35 туркам в случае приобретения последними С-400 объясняют опасностью, которую представляют «Триумфы» для истребителей. Анкара, пытаясь найти компромисс, уже заявляла, что готова разместить самолёты вне зоны действия российских систем, однако Вашингтон подобный вариант не удовлетворил.

На данный момент запрет на поставки Турции F-35 существует лишь на бумаге — в проекте военного бюджета на 2020 финансовый год (начинается в США 1 октября 2019-го). Документ был принят американским Сенатом ещё 28 июня, но дальнейшая судьба его пока неясна. Для вступления в силу проект должен быть не только одобрен обеими палатами американского Конгресса, но и подписан президентом США Дональдом Трампом. Последний, как известно, пока выступает против антитурецких санкций, однако и идти против конгрессменов и членов собственной администрации не заинтересован. Кроме запрета на поставки F-35, Конгресс предлагает и ряд других ограничений для Анкары.

U.S. Department of Defense/Global Look Press