Трамп оптимистично оценил переговоры с Китаем

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении проходящих торговых переговоров с Китаем.

«Переговоры с Китаем идут очень хорошо!» — написал он в Twitter.

Talks with China are going very well! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что власти КНР и члены правительственной делегации США приступили к переговорам по устранению двусторонних противоречий в области экономики и торговли. Мероприятие проходит в Пекине.

Вашингтон и Пекин могут достичь хорошего соглашения по торговым вопросам, требующим неотложного решения, считает министр торговли США Уилбур Росс.