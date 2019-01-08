Трамп оптимистично оценил переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении проходящих торговых переговоров с Китаем.
«Переговоры с Китаем идут очень хорошо!» — написал он в Twitter.
Talks with China are going very well!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 января 2019 г.
Ранее News.ru писал, что власти КНР и члены правительственной делегации США приступили к переговорам по устранению двусторонних противоречий в области экономики и торговли. Мероприятие проходит в Пекине.
Вашингтон и Пекин могут достичь хорошего соглашения по торговым вопросам, требующим неотложного решения, считает министр торговли США Уилбур Росс.