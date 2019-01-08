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Трамп оптимистично оценил переговоры с Китаем

Дональд Трамп Michael Candelori/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп выразил оптимизм в отношении проходящих торговых переговоров с Китаем.

«Переговоры с Китаем идут очень хорошо!» — написал он в Twitter.

Ранее News.ru писал, что власти КНР и члены правительственной делегации США приступили к переговорам по устранению двусторонних противоречий в области экономики и торговли. Мероприятие проходит в Пекине.

Вашингтон и Пекин могут достичь хорошего соглашения по торговым вопросам, требующим неотложного решения, считает министр торговли США Уилбур Росс.


#сша #Трамп #китай
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