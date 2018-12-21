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Трамп превознёс свою роль в борьбе с ИГ

Президент США Дональд Трамп (в центре) White House/ZUMAPRESS.com/Wikimedia Commons

Президент США Дональд Трамп (в центре)

в мире [ версия для печати ]

Американский лидер Дональд Трамп считает, что сделал для ликвидации террористической организации ИГ (запрещена в РФ) в Сирии намного больше, чем все остальные президенты вместе взятые.

«Я нанёс больший удар ИГ, чем все недавние президенты. Даже близко [не сравнить]», — написал лидер страны в своём Twitter.

Ранее замглавы Минобороны Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что США не победили ИГ, поскольку оно «трансформировалось в другие формы экстремизма, а серьёзная угроза остаётся».

Как писал News.ru ранее, президент Соединённых Штатов распорядился полностью вывести войска Штатов из Сирии, поскольку «Исламское государство» (запрещено в России) побеждено. Ликвидацию боевиков на территории республики Трамп назвал главным достижением своего президентства.


#дональдтрамп #сирия #ИГИЛ
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