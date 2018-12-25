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Трамп назвал главную проблему экономики США

Президент США Дональд Трамп Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]

Президент США Дональд Трамп назвал Федеральную резервную систему (ФРС) единственной проблемой экономики страны.

«Они не чувствуют рынок, они не понимают необходимость торговых войн или сильного доллара, или даже приостановки работы правительства демократами из-за споров по границе», - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Он также сравнил ФРС с сильным, но неумелым игроком в гольф, у которого никак не получается забить мяч в лунку.

По мнению Трампа, повышение процентных ставок вредит американской экономике. Кроме того, он неоднократно обсуждал в неформальных беседах необходимость увольнения председателя ФРС Джерома Пауэлла.

ФРС выполняет в США функцию центрального банка и осуществления контроля над коммерческой банковской системой страны. Объединяет 12 федеральных резервных банков.

Ранее News.ruписал о том, что Президент США Дональд Трамп отказался от поездки на рождественские каникулы. Он намерен продолжить в Вашингтоне работу над утверждением бюджета. Изначально американский лидер планировал провести 16 дней на своей вилле во Флориде.


#дональдтрамп #сша #экономика #фрс
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