Трамп назвал главную проблему экономики США

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал Федеральную резервную систему (ФРС) единственной проблемой экономики страны.

«Они не чувствуют рынок, они не понимают необходимость торговых войн или сильного доллара, или даже приостановки работы правительства демократами из-за споров по границе», - написал американский лидер на своей странице в Twitter.

Он также сравнил ФРС с сильным, но неумелым игроком в гольф, у которого никак не получается забить мяч в лунку.

По мнению Трампа, повышение процентных ставок вредит американской экономике. Кроме того, он неоднократно обсуждал в неформальных беседах необходимость увольнения председателя ФРС Джерома Пауэлла.

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch - he can’t putt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 24, 2018

ФРС выполняет в США функцию центрального банка и осуществления контроля над коммерческой банковской системой страны. Объединяет 12 федеральных резервных банков.

Ранее News.ruписал о том, что Президент США Дональд Трамп отказался от поездки на рождественские каникулы. Он намерен продолжить в Вашингтоне работу над утверждением бюджета. Изначально американский лидер планировал провести 16 дней на своей вилле во Флориде.