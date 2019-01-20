Ядерная сделка США и КНДР оказалась под угрозой

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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Запланированные на февраль переговоры между американским президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном могут стать «последним шансом» на сделку по ядерному разоружению Корейского полуострова. Об этом пишут западные СМИ после появления информации о подготовке к встрече Трампа и Кима.

По некоторым данным, ведущий переговорщик Северной Кореи Ким Ён Чол приехал в Вашингтон, чтобы встретиться с государственным секретарём Майком Помпео и подготовить почву для саммита. У политологов имеются опасения, что если США не проявят решимости и не будут настаивать на немедленном заключении конкретного соглашения, то Пхеньян будет затягивать сделку. Не исключено, что в КНДР попытаются сделать условием для снятия санкций не ядерное разоружение, а демонтаж межконтинентальных баллистических ракет.

Генеральный секретарь США Антонио Гутерреш заявил, что настало время для серьёзных переговоров между Соединёнными Штатами и Северной Кореей, чтобы составить дорожную карту по денуклеаризации. По его словам, это позволит обеим сторонам «точно знать, какими будут следующие шаги».

«Предстоящий саммит станет индикатором того, может ли вообще произойти настоящая денуклеаризация, в какой мере соглашения могут быть выполнены и сколько времени это может занять», — заявил сотрудник Центра новой безопасности США Дуэйн Ким.

Старший советник американского Института мира Джозеф Юн выразил уверенность, что Трамп и Ким должны достигнуть каких-либо значительных результатов по итогам переговоров. Иначе это будет означать затягивание процесса, что сыграет на руку КНДР, пишет NewsWeek.

Ранее Трамп заявил о прогрессе в вопросе ядерного разоружения, отметив, что «дела идут хорошо».

«Мы выбрали страну (где будут проходить февральские переговоры. — News.ru), но мы объявим об этом в будущем. Ким Чен Ын с нетерпением ждёт встречи, и я тоже», — сказал президент журналистам 19 января в Белом доме.

Восемь месяцев назад на саммите в Сингапуре президент Дональд Трамп и корейский лидер Ким Чен Ын договорились, что КНДР откажется от ядерной программы в обмен на снятие санкций. Однако источники сообщают, что сейчас в Северной Корее продолжается разработка ядерных и ракетных технологий. КНДР требует гарантий безопасности от США до приостановки ядерных и ракетных испытаний.

Ранее News.ru сообщал, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти во Вьетнаме. Ким Чен Ын пообещал приложить все усилия, чтобы вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом принесла положительные результаты.