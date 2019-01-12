Встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти во Вьетнаме

Столица Вьетнама город Ханой может стать местом новой встречи президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.
Как сообщает южнокорейская газета MunhwaIlbo, ссылаясь на источники среди дипломатов в США и Корее, условия переговоров обсуждались представителями двух стран именно в Ханое. Официальных комментариев пока не было.
Ранее News.ru писал о том, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын обещал приложить все усилия, чтобы вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом принесла положительные результаты, которые будут одобрены международным сообществом.