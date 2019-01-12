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Встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти во Вьетнаме

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын Ministry of Communications/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын

в мире [ версия для печати ]

Столица Вьетнама город Ханой может стать местом новой встречи президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

Как сообщает южнокорейская газета MunhwaIlbo, ссылаясь на источники среди дипломатов в США и Корее, условия переговоров обсуждались представителями двух стран именно в Ханое. Официальных комментариев пока не было.

Ранее News.ru писал о том, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын обещал приложить все усилия, чтобы вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом принесла положительные результаты, которые будут одобрены международным сообществом.


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