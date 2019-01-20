США и КНДР готовят новую встречу Трампа и Ким Чен Ына

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Лидер КНДР Ким Чен Ын

Высокопоставленные представители США и КНДР встретились в Швеции, чтобы подготовить новый саммит лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

По данным источников, на переговоры отведено четыре дня. Накануне в Стокгольм прибыл спецпредставитель Госдепа по Северной Корее Стивен Бриган.

Также в настоящее время там присутствует представитель Южной Кореи.

Источники отмечают, что участники встречи намерены «выйти из тупика в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова», передаёт Yonhap News.

Ранее News.ru писал, что глава Соединённых Штатов планирует встретиться с северокорейским коллегой в конце февраля. По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, место переговоров объявят позже.