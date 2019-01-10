Ким Чен Ын рассказал о цели второго саммита с США

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын обещал приложить все усилия, чтобы вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом принесла положительные результаты, которые будут одобрены международным сообществом.

«КНДР будет придерживаться политики урегулирования проблемы Корейского полуострова путём диалога и консультаций», — заявил лидер Северной Кореи в ходе переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине.

Он также выразил надежду на то, что все заинтересованные стороны окажут содействие процессу ядерного разоружения Корейского полуострова, сообщает агентство «Синьхуа».

Первый двусторонний саммит КНДР и США состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. В ходе встречи Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, подтверждающий готовность Северной Кореи к денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Ранее News.ru писал о том, что официальный представитель МИД КНР Лу Кан сообщил, что Китай выступает в качестве ключевого звена, которое способствует успешному продвижению диалога по примирению между КНДР и США. Заявление прозвучало на фоне визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай.