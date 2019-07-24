https://static.news.ru/photo/42ccb72a-ae11-11e9-9605-fa163e074e61_1024.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг появившиеся в социальных сетях слухи о его скорой кончине.

Глава турецкого государства находится в отпуске, — подчеркнул помощник президента.

Он отметил, что запланированный ежегодный отдых главы государства всегда был поводом для распространения лжи среди недоброжелателей, информирует « РИА Новости ».

Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «похоронили» в понедельник, 22 июля, арабские СМИ. Журналисты утверждали, что первоисточником стала арабская версия BBC, которая позже опровергла эту информацию и свою причастность. Арабские журналисты со ссылкой на источники писали, что глава Турции скончался от сердечного приступа.

Ранее подобные слухи распространили и в Туркмении, заявив о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова, однако информацию опроверг представитель посольства страны в России писал News.ru.