Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг появившиеся в социальных сетях слухи о его скорой кончине.
Глава турецкого государства находится в отпуске, — подчеркнул помощник президента.
Он отметил, что запланированный ежегодный отдых главы государства всегда был поводом для распространения лжи среди недоброжелателей, информирует «
Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «похоронили» в понедельник, 22 июля, арабские СМИ. Журналисты утверждали, что первоисточником стала арабская версия BBC, которая позже опровергла эту информацию и свою причастность. Арабские журналисты со ссылкой на источники писали, что глава Турции скончался от сердечного приступа.
Ранее подобные слухи распространили и в Туркмении, заявив о смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова, однако информацию опроверг представитель посольства страны в России писал News.ru.