https://static.news.ru/photo/4011ae48-abcb-11e9-8996-fa163e074e61_1024.jpg Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Новость о якобы смерти главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова не соответствует действительности, рассказал представитель посольства страны в России.

Это абсолютная ложь, — цитирует сотрудника дипломатического ведомства ТАСС .

21 июля текущего года политолог, директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев заявил о смерти Бердымухамедова. По его словам, политик скончался, когда ушёл в отпуск.

Ранее News.ru писал, что туркменская газета поздравила Бердымухамедова с днём рождения поэмой «Ангел-хранитель с тобой, почёт тебе, Аркадаг!». 29 июня главе государства исполнилось 62 года.