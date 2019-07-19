Новость о якобы смерти главы Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова не соответствует действительности, рассказал представитель посольства страны в России.
Это абсолютная ложь, — цитирует сотрудника дипломатического ведомства
ТАСС.
21 июля текущего года политолог, директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев заявил о смерти Бердымухамедова. По его словам, политик скончался, когда ушёл в отпуск.
Ранее News.ru писал, что туркменская газета поздравила Бердымухамедова с днём рождения поэмой «Ангел-хранитель с тобой, почёт тебе, Аркадаг!». 29 июня главе государства исполнилось 62 года.