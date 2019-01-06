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Сербия уверена в поддержке России по проблеме с Косово

Ивица Дачич kremlin.ru

Ивица Дачич

в мире [ версия для печати ]

Сербские власти уверены, что Москва поддержит любое решение по Косово, которое Белград предложит в интересах Сербии и народа, заявил первый вице-премьер и глава МИДа Ивица Дачич. Он выразил уверенность, что республика всегда может рассчитывать на поддержку России. Подтверждением этого он назвал предстоящий визит Владимира Путина.

Поездка запланирована на 17 января.

«Визит — сам по себе важный сигнал, так как ходит много слухов о том, что Россия не поддерживает то, что Сербия делает и предлагает по вопросу Косово», — цитирует Дачича Tanjug.

Он также отметил, что власти Сербии постоянно информируют российское руководство о ситуации в Косово и о мерах, которые принимаются для её урегулирования.

Ранее News.ru сообщал, что в самопровозглашённой Республике Косово заявили о реорганизации Сил безопасности в полноценные Вооружённые силы. В МИД России в ответ на это высказали мнение, что создание косовской армии может повторить вооружённый конфликт в регионе.


#россия #сербия #косово
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