https://static.news.ru/photo/b9d87734-98e3-11e9-9d1d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Призывы Украины и её европейских союзников по русофобскому блоку, среди которых страны Балтии, Польша и Грузия, бойкотировать сессию ПАСЕ и даже раздающиеся угрозы приостановить членство в Парламентской ассамблее не стоит воспринимать всерьёз.

Так считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алесей Пушков.

Комментируя громкие выкрики из Киева, Тбилиси или Таллина, политик отмечает, что это не более чем инфантильная риторика, которая очень скоро сойдёт на нет.

Призывы о приостановлении членства в ПАСЕ, раздающиеся то в Киеве, то в Таллине, - это от эмоций и фрустрации. Реальность же такова, что у несогласных с решением ПАСЕ по России есть только один путь: вернуться к работе в ПАСЕ. Они и вернутся - за отсутствием альтернативы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 июня 2019 г.

Призывы о приостановлении членства в ПАСЕ, раздающиеся то в Киеве, то в Таллине, — это от эмоций и фрустрации. Реальность же такова, что у несогласных с решением ПАСЕ по России есть только один путь: вернуться к работе в ПАСЕ. Они и вернутся, — изложил свои мысли сенатор в своём микроблоге в Twitter.

Ранее стало известно, что Грузинская и Литовская республики после проведения консультаций приняли решение, что не будут бойкотировать июньскую сессию ПАСЕ и замораживать своё участие в Парламентской ассамблее, писал News.ru.

Минувшим вечером ПАСЕ полностью верифицировала права российской делегации в Парламентской ассамблее. Это вызвало недовольство Украины и представителей ещё нескольких европейских держав, которые в знак протеста покинули зал заседания.