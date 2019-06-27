https://static.news.ru/photo/0da0b7f4-98db-11e9-bc76-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Грузинская и Литовская республики после проведения консультаций приняли решение, что не будут бойкотировать июньскую сессию ПАСЕ и замораживать своё участие в Парламентской ассамблее.

Ранее делегации республик опубликовали совместное заявление депутатов, попросивших отозвать их после возвращения в организацию России.

На данной стадии у нас нет планов замораживать наше участие в ПАСЕ, предпоследний абзац нашего заявления это объясняет, — заявила РБК грузинский представитель София Кацарава.

Представитель от Вильнюса Эгидиус Варейкис также заверил, что бойкот ПАСЕ 27–28 июня литовская делегация устраивать не будет.

Ранее стало известно, что ПАСЕ полностью верифицировала права российской делегации в Парламентской ассамблее. Это вызвало недовольство Украины и представителей ещё шести государств, которые в знак протеста покинули зал заседания и пригрозили, что не будут больше участвовать в июньской сессии организации, писал News.ru.