https://static.news.ru/photo/4666a7fc-9849-11e9-9c0b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Council of Europe/Global Look Press

Делегации Эстонии, Грузии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии решили поддержать решение украинских представителей покинуть ПАСЕ из-за России.

Делегации этих стран покинули сессию ПАСЕ вслед за Украиной после принятия резолюции о подтверждении полномочий РФ в полном объёме, сообщил глава украинской делегации Владимир Арьев.

Он добавил, что представители Украины возвращаются домой, чтобы провести необходимые консультации с парламентариями об их дальнейших действиях в ассамблее во время следующей сессии.

Как писал News.ru, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что подтверждение полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стало разрывом «санкционной цепи» вокруг Российской Федерации. Он подчеркнул, что теперь у российской делегации появилась возможность полноценно представлять интересы страны и интересы народа в СЕ, а также прекратить украинскую пропаганду.