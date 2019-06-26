https://static.news.ru/photo/657c0684-9838-11e9-b71e-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Толстой Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Подтверждение полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стало разрывом «санкционной цепи» вокруг Российской Федерации, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.

«Слово «победа» в данном случае неуместно, потому что мы ни с кем не воюем, — сказал Толстой.

Глава делегации подчеркнул, что у России появилась возможность полноценно представлять интересы страны и интересы народа в Совете Европы, а также прекратить украинскую пропаганду.

Это, прежде всего, разрыв санкционной цепи, которую пытаются ковать вокруг России наши недоброжелатели, — отметил Толстой.

Ранее, как заявил замглавы делегации РФ в ПАСЕ, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк, Российская Федерация планирует вернуть долгПарламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), период и размер траншей будет определять Минфин. «Долг» России за время неучастия в ПАСЕ составил порядка 60 млн евро.

26 июня 2019 года ПАСЕ подтвердила восстановление полномочий российской делегации. Таким образом, поправку, которая предлагала отказать делегации РФ, в Совете Европы признали неприемлемой, а требования Украины отклонили. Права Российской Федерации восстановлены в полном объёме без каких-либо санкций, писал News.ru.