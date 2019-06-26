https://static.news.ru/photo/659edfb4-9834-11e9-afa6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Доминик Бутен/РИА Новости

Российская Федерация планирует вернуть долг Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил замглавы делегации РФ в ПАСЕ, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк.

Кисляк отметил, что период возвращения долга и размер траншей будет определять Минфин, информирует « Интерфакс ».

Это задача Минфина, но принципиальна наша позиция, что когда Россия пользуется полнотой всех прав организации, то она будет нести все свои обязанности, — сказал Кисляк после подтверждения полномочий делегации РФ без ограничений.

«Долг» России за время неучастия в ПАСЕ составил порядка 60 млн евро.

Делегация Российской Федерации ранее заявляла, что вопрос о долге будет обсуждаться только после восстановления полномочий РФ в ПАСЕ.

Тем временем, делегация Великобритании может опротестовать полномочия делегации Российской Федерации в ПАСЕ.

26 июня 2019 года ПАСЕ подтвердила восстановление полномочий российской делегации. Таким образом, поправку, которая предлагала отказать делегации РФ, в Совете Европы признали неприемлемой, а требования Украины отклонили. Права Российской Федерации восстановлены в полном объёме без каких-либо санкций, писал News.ru.