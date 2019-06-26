https://static.news.ru/photo/78826ad4-9833-11e9-b6f0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Council of Europe/Global Look Press

Делегация Великобритании может опротестовать полномочия делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Британская делегация планирует опротестовать полномочия в октябре, — сказал на пресс-конференции автор доклада по полномочиям делегации РФ Роджер Гейл, информирует « РИА Новости ».

26 июня 2019 года ПАСЕ подтвердила восстановление полномочий российской делегации. Таким образом, поправку, которая предлагала отказать делегации РФ, в Совете Европы признали неприемлемой, а требования Украины отклонили. Права Российской Федерации восстановлены в полном объёме без каких-либо санкций.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Российская Федерация покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если права не будут полноценными. Председатель Госдумы подчеркнул, что если делегация будет ущемлена в правах, то это можно расценивать как ограничение прав граждан РФ, писал News.ru.