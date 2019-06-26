https://static.news.ru/photo/012c4808-97ff-11e9-9dba-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская Федерация покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если права не будут полноценными, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Либо полноценные права у нашей делегации, и они должны быть незыблемы, либо мы покидаем Парламентскую ассамблею Совета Европы, — сказал он, обращаясь к депутатам на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы подчеркнул, что если делегация будет ущемлена в правах, то это можно расценивать как ограничение прав граждан РФ.

Весной 2014 года из-за присоединения Крыма Россия была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.

Ранее Дмитрий Песков назвал условия возвращения России в ПАСЕ. Резолюцию, которая открывает двери для возвращения делегации Российской Федерации, «можно только приветствовать», заявил пресс-секретарь президента РФ, писал News.ru.