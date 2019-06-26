https://static.news.ru/photo/5ecab14a-97fd-11e9-9de3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly/flickr.com

Резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая открывает двери для возвращения делегации Российской Федерации, «можно только приветствовать», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Победил здравый смысл, потому что без участия России работа ПАСЕ не может и не могла быть полноценной, — сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что возобновление работы российской делегации в Совете Европы возможно только на полноформатной, недискриминационной основе.

Какое-то ущемление в правах делает это участие невозможным, — заявил Песков.

Он отказался комментировать решение мониторингового комитета ПАСЕ о возвращении РФ права в обмен на сотрудничество с прокуратурой Нидерландов, освобождение украинских моряков и принятие эффективных мер по обеспечению прав ЛГБТ.

Весной 2014 года из-за присоединения Крыма Россия была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.

Ранее украинский депутат устроил скандал во время речи серба о Крыме в ПАСЕ после того, как представитель Сербии Александр Шешель обратился на русском языке к членам Парламентской ассамблеи на сессии в Страсбурге. Гончаренко был недоволен речью Шешеля, который привёл в пример референдум в 2014 году на территории Крыма. Он и ещё несколько делегатов стали громко возмущаться, кричать и стучать по столам, за которыми сидели, писал News.ru.