https://static.news.ru/photo/be211368-96af-11e9-8fae-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Гончаренко Фото: facebook.com/oleksiihoncharenko

Представитель Сербии Александр Шешель обратился на русском языке к членам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на сессии в Страсбурге. Его выступление пытался сорвать народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Гончаренко был недоволен речью Шешеля, который привёл в пример референдум в 2014 году на территории Крыма.

Из этого примера можно многому научиться: увидеть, что такое демократия, референдум, как выглядит, когда люди голосуют свободно, — сказал сербский депутат на русском языке.

Шешель подчеркнул, что жители полуострова приняли решение войти в состав РФ, чтобы не повторить «участь сожжённых заживо противников Майдана в Одессе, расправу над которыми учинили сторонники новой украинской власти 2 мая 2014 года».

После этих слов украинский депутат Гончаренко и ещё несколько делегатов стали громко возмущаться, кричать и стучать по столам, за которыми сидели. Тогда Шешель обратился к председателю ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, которая успокоила депутата, напомнив, что ему слова ещё не давали.

Ранее члены ПАСЕ отказались от дебатов о возвращении России, проголосовав против обсуждения темы ответственности России за неуплату взносов за членство в СЕ, а также обсуждения расследования катастрофы MH17, писал News.ru.