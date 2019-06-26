https://static.news.ru/photo/767ab46c-982e-11e9-b761-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Council of Europe/Global Look Press

ПАСЕ подтвердила восстановление полномочий российской делегации. Таким образом, поправку, которая предлагала отказать делегации РФ, в Совете Европы признали неприемлемой, а требования Украины отклонили.

По последней информации, ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации. Права Российской Федерации восстановлены в полном объёме без каких-либо санкций.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Российская Федерация покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если права не будут полноценными. Председатель Госдумы подчеркнул, что если делегация будет ущемлена в правах, то это можно расценивать как ограничение прав граждан РФ, писал News.ru.

Весной 2014 года из-за присоединения Крыма Россия была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ.