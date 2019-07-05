Британские морские пехотинцы задержали в Гибралтарском проливе танкер, который вёз иранскую сырую нефть на завод в Сирию. Формальная причина — нарушение санкций Евросоюза против Сирийской Арабской Республики. В Европе долгое время старались не делать столь резких шагов в отношении Ирана и занимали нейтральную позицию в противостоянии Тегерана и Вашингтона. Сейчас же задержание иранского танкера фактически играет на руку Соединённым Штатам и их политике «нулевого импорта» иранской нефти.

5 июля секретарь Совета по политической целесообразности Исламской республики Иран (совещательный орган при Верховном правителе страны), один из лидеров Корпуса стражей Исламской революции Мохсен Резайи предупредил в своём Twitter: в случае, если Великобритания не освободит нефтяной супертанкер (судно водоизмещением около 300 тысяч тонн) Grace 1, Иран будет «обязан» в ответ пойти на симметричные меры и захватить британский танкер.

Исламская Республика за свою 40-летнюю историю никогда не вызывала напряжённости, но она также никогда не колебалась, реагируя на хулиганство, — добавил он.

В тот же день внешнеполитическое ведомство Ирана потребовало немедленно освободить танкер и подтвердило факт вызова посла Великобритании Роберта Макайра в МИД — для ознакомления с протестом в связи с действиями британской Королевской морской пехоты в Гибралтаре. Там охарактеризовали действия Великобритании как «пиратство» и пообещали, что Иран будет использовать все законные средства для того, чтобы вернуть танкер. Также в иранском внешнеполитическом ведомстве указали британскому послу на то, что им известно о захвате, произведённом по просьбе США.

О том, что Grace 1 был перехвачен по наводке Соединённых Штатов впервые сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Он также оценил действия Соединённого Королевства, как посягательство на территориальные воды Испании. Захват произошёл у берега Гибралтара, а в Мадриде не признают за этой частью Пиренейского полуострова статус Британской заморской территории (управляется королевой Великобритании, но имеет собственное правительство).

Власти Гибралтара сообщили о задержании супертанкера 4 июля — судно под флагом Панамы перевозило сырую нефть в сирийский Банияс. Бойцы Королевской морской пехоты Великобритании осуществили перехват судна с использованием лёгких катеров и вертолётов, затем на палубу поднялись сотрудники Королевской военной полиции Гибралтара для того, чтобы произвести обыск. На борту судна находятся 28 членов экипажа: граждане Индии, Пакистана и Украины. По закону, до 6 июля власти Гибралтара должны решить — оставить судно под стражей и начать судебное разбирательство или отпустить.

Специализированный британский журнал Lloyd’s List отследил перемещения Grace 1. По информации издания, судно вышло из иранских территориальных вод в середине апреля и двигалось вдоль южной оконечности Африки. При этом команда периодически отключала автоматическую идентификационную систему, чтобы скрыть местоположение. Аналогичным способом, по мнению аналитиков журнала, действовали другие иранские танкеры, которые ранее доставляли нефть в Китай, Сингапур и Сирию.

Johnny Bugeja/chronicle.gi

Евросоюз ввёл санкции против сирийских чиновников и предприятий в марте 2011 года. Под запрет попали и поставки нефти. Однако в ЕС до сих пор не шли на столь жёсткие меры, как задержание танкеров. Наблюдатели считают правдоподобной озвученную в Тегеране и Мадриде версию о том, что за захватом Grace 1 могли в действительности стоять Соединённые Штаты.

Несмотря на то, что власти Гибралтара заявляют о том, что приняли решение задержать Grace 1 исключительно из-за нарушения судном антисирийских санкций, тем не менее действия Гибралтара и Великобритании в целом соответствуют стратегии американской политики «нулевого импорта». 22 апреля Белый дом объявил, что такое новшество в отношении иранской нефти вступает в силу: все, кто не исполнит требования Соединённых Штатов после 2 мая, подвергнутся санкционному давлению. Захват супертанкера с иранской нефтью приветствовал в своём Twitter советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, который охарактеризовал это событие, как «отличную новость».

Впервые ЕС сделал (по отношению к Ирану — News.ru) что-то такое публичное и такое агрессивное <...>, цитирует агентство Reuters Мэтью Оресмана, партнёра юридической фирмы Pillsbury, которая консультирует частные компании по вопросам санкций.

Скорее всего, по мнению Оресмана, задержание Grace 1 послужит сигналом для Сирии, Ирана и США, что Европа серьёзно относится к обеспечению соблюдения санкций, и что ЕС также будет оказывать давления на Иран после одностороннего выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года.

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