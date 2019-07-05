Британские морские пехотинцы задержали в Гибралтарском проливе танкер, который вёз иранскую сырую нефть на завод в Сирию. Формальная причина — нарушение санкций Евросоюза против Сирийской Арабской Республики. В Европе долгое время старались не делать столь резких шагов в отношении Ирана и занимали нейтральную позицию в противостоянии Тегерана и Вашингтона. Сейчас же задержание иранского танкера фактически играет на руку Соединённым Штатам и их политике «нулевого импорта» иранской нефти.

5 июля секретарь Совета по политической целесообразности Исламской республики Иран (совещательный орган при Верховном правителе страны), один из лидеров Корпуса стражей Исламской революции Мохсен Резайи предупредил в своём Twitter: в случае, если Великобритания не освободит нефтяной супертанкер (судно водоизмещением около 300 тысяч тонн) Grace 1, Иран будет «обязан» в ответ пойти на симметричные меры и захватить британский танкер.

Исламская Республика за свою 40-летнюю историю никогда не вызывала напряжённости, но она также никогда не колебалась, реагируя на хулиганство, — добавил он.

В тот же день внешнеполитическое ведомство Ирана потребовало немедленно освободить танкер и подтвердило факт вызова посла Великобритании Роберта Макайра в МИД — для ознакомления с протестом в связи с действиями британской Королевской морской пехоты в Гибралтаре. Там охарактеризовали действия Великобритании как «пиратство» и пообещали, что Иран будет использовать все законные средства для того, чтобы вернуть танкер. Также в иранском внешнеполитическом ведомстве указали британскому послу на то, что им известно о захвате, произведённом по просьбе США.

О том, что Grace 1 был перехвачен по наводке Соединённых Штатов впервые сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Он также оценил действия Соединённого Королевства, как посягательство на территориальные воды Испании. Захват произошёл у берега Гибралтара, а в Мадриде не признают за этой частью Пиренейского полуострова статус Британской заморской территории (управляется королевой Великобритании, но имеет собственное правительство).

Oil supertanker bound for Syria detained in Gibraltar. Refinitiv Eikon mapping indicates the Grace 1 sailed from Iran, and if the cargo were confirmed to be Iranian crude, its attempted delivery to Syria could also be a violation of U.S. sanctions. https://t.co/qMjBbj5YCV pic.twitter.com/RBfjubfnI3 — Reuters Top News (@Reuters) July 4, 2019

Власти Гибралтара сообщили о задержании супертанкера 4 июля — судно под флагом Панамы перевозило сырую нефть в сирийский Банияс. Бойцы Королевской морской пехоты Великобритании осуществили перехват судна с использованием лёгких катеров и вертолётов, затем на палубу поднялись сотрудники Королевской военной полиции Гибралтара для того, чтобы произвести обыск. На борту судна находятся 28 членов экипажа: граждане Индии, Пакистана и Украины. По закону, до 6 июля власти Гибралтара должны решить — оставить судно под стражей и начать судебное разбирательство или отпустить.

Специализированный британский журнал Lloyd’s List отследил перемещения Grace 1. По информации издания, судно вышло из иранских территориальных вод в середине апреля и двигалось вдоль южной оконечности Африки. При этом команда периодически отключала автоматическую идентификационную систему, чтобы скрыть местоположение. Аналогичным способом, по мнению аналитиков журнала, действовали другие иранские танкеры, которые ранее доставляли нефть в Китай, Сингапур и Сирию.

Johnny Bugeja/chronicle.gi

Евросоюз ввёл санкции против сирийских чиновников и предприятий в марте 2011 года. Под запрет попали и поставки нефти. Однако в ЕС до сих пор не шли на столь жёсткие меры, как задержание танкеров. Наблюдатели считают правдоподобной озвученную в Тегеране и Мадриде версию о том, что за захватом Grace 1 могли в действительности стоять Соединённые Штаты.

Несмотря на то, что власти Гибралтара заявляют о том, что приняли решение задержать Grace 1 исключительно из-за нарушения судном антисирийских санкций, тем не менее действия Гибралтара и Великобритании в целом соответствуют стратегии американской политики «нулевого импорта». 22 апреля Белый дом объявил , что такое новшество в отношении иранской нефти вступает в силу: все, кто не исполнит требования Соединённых Штатов после 2 мая, подвергнутся санкционному давлению. Захват супертанкера с иранской нефтью приветствовал в своём Twitter советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, который охарактеризовал это событие, как «отличную новость».

Впервые ЕС сделал (по отношению к Ирану — News.ru) что-то такое публичное и такое агрессивное <...>, — цитирует агентство Reuters Мэтью Оресмана, партнёра юридической фирмы Pillsbury, которая консультирует частные компании по вопросам санкций.

Скорее всего, по мнению Оресмана, задержание Grace 1 послужит сигналом для Сирии, Ирана и США, что Европа серьёзно относится к обеспечению соблюдения санкций, и что ЕС также будет оказывать давления на Иран после одностороннего выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года.