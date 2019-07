5 июля секретарь Совета по политической целесообразности Исламской республики Иран (совещательный орган при Верховном правителе страны), один из лидеров Корпуса стражей Исламской революции Мохсен Резайи предупредил в своём Twitter: в случае, если Великобритания не освободит нефтяной супертанкер (судно водоизмещением около 300 тысяч тонн) Grace 1, Иран будет «обязан» в ответ пойти на симметричные меры и захватить британский танкер.

В тот же день внешнеполитическое ведомство Ирана потребовало немедленно освободить танкер и подтвердило факт вызова посла Великобритании Роберта Макайра в МИД — для ознакомления с протестом в связи с действиями британской Королевской морской пехоты в Гибралтаре. Там охарактеризовали действия Великобритании как «пиратство» и пообещали, что Иран будет использовать все законные средства для того, чтобы вернуть танкер. Также в иранском внешнеполитическом ведомстве указали британскому послу на то, что им известно о захвате, произведённом по просьбе США.

О том, что Grace 1 был перехвачен по наводке Соединённых Штатов впервые сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Он также оценил действия Соединённого Королевства, как посягательство на территориальные воды Испании. Захват произошёл у берега Гибралтара, а в Мадриде не признают за этой частью Пиренейского полуострова статус Британской заморской территории (управляется королевой Великобритании, но имеет собственное правительство).