Фотографиями поделился пользователь Twitter под ником Observer IL. По его мнению, именно этот комплекс создаёт помехи, буквально глушащие систему глобального позиционирования.

Юзер также в шутку предположил, что на снимке изображена новая версия «Репеллента-1» или «Красухи-2/4» «на стероидах», обратив внимание на колоссальную тень антенны.