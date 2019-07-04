В свою очередь специалисты не смогли назвать систему РЭБ подобных габаритов и тип антенны.
Однако спутниковые снимки были сделаны не менее года назад, и поэтому нельзя утверждать, что именно из-за российских разработок часть стран Ближнего Востока имеет серьёзные проблемы с GPS-сигналом, передаёт портал Avia.pro.
Ранее News.ru писал, что средства радиоэлектронного подавления — одно из неоспоримых преимуществ российских Вооружённых сил. Такие комплексы, как «Леер-3», «Красуха-4», «Москва-1», давно на слуху, но их не увидишь на военных парадах, а об их реальных характеристиках мало что известно. Между тем в современном вооружённом конфликте именно эти средства играют ключевую роль.