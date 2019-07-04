https://static.news.ru/photo/d9d6af56-9e29-11e9-bab4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.

Фотографиями поделился пользователь Twitter под ником Observer IL. По его мнению, именно этот комплекс создаёт помехи, буквально глушащие систему глобального позиционирования.

Является ли это частью российских технологий на авиабазе Хмеймим в Сирии по постановке помех/спуфинга GPS сигналов в восточном Средиземноморье и Израиле? — написал он.

Юзер также в шутку предположил, что на снимке изображена новая версия «Репеллента-1» или «Красухи-2/4» «на стероидах», обратив внимание на колоссальную тень антенны.

Is this the #Russian piece of technology at #Hmeimim AFB #Syria Jammimg/Spoofing #GPS signals in the East Med and #Israel ? Is it a new version of the Repellent-1, a Krasukha-2/4 on steroids ? Have a look at the shadows and the image when the cover is lifted. #GEOINT #EW pic.twitter.com/ViZeKkW5Cq — Observer IL (@Obs_IL) 2 июля 2019 г.

В свою очередь специалисты не смогли назвать систему РЭБ подобных габаритов и тип антенны.

Однако спутниковые снимки были сделаны не менее года назад, и поэтому нельзя утверждать, что именно из-за российских разработок часть стран Ближнего Востока имеет серьёзные проблемы с GPS-сигналом, передаёт портал Avia.pro .

Ранее News.ru писал, что средства радиоэлектронного подавления — одно из неоспоримых преимуществ российских Вооружённых сил. Такие комплексы, как «Леер-3», «Красуха-4», «Москва-1», давно на слуху, но их не увидишь на военных парадах, а об их реальных характеристиках мало что известно. Между тем в современном вооружённом конфликте именно эти средства играют ключевую роль.