Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.

Фотографиями поделился пользователь Twitter под ником Observer IL. По его мнению, именно этот комплекс создаёт помехи, буквально глушащие систему глобального позиционирования.

Является ли это частью российских технологий на авиабазе Хмеймим в Сирии по постановке помех/спуфинга GPS сигналов в восточном Средиземноморье и Израиле? — написал он.

Юзер также в шутку предположил, что на снимке изображена новая версия «Репеллента-1» или «Красухи-2/4» «на стероидах», обратив внимание на колоссальную тень антенны.

В свою очередь специалисты не смогли назвать систему РЭБ подобных габаритов и тип антенны.

Однако спутниковые снимки были сделаны не менее года назад, и поэтому нельзя утверждать, что именно из-за российских разработок часть стран Ближнего Востока имеет серьёзные проблемы с GPS-сигналом, передаёт портал Avia.pro.

Ранее News.ru писал, что средства радиоэлектронного подавления — одно из неоспоримых преимуществ российских Вооружённых сил. Такие комплексы, как «Леер-3», «Красуха-4», «Москва-1», давно на слуху, но их не увидишь на военных парадах, а об их реальных характеристиках мало что известно. Между тем в современном вооружённом конфликте именно эти средства играют ключевую роль.

News.ru в соцсетях