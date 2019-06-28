https://static.news.ru/photo/4db2654e-99b8-11e9-b471-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press

Вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта с учётом минских договоренностей необходимо обсудить на предстоящем в июле саммите «нормандской четвёрки». Такое предложение озвучил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Осаке.

Французский лидер также отметил, что у двух стран появилась возможность улучшить отношения. Кроме того, он призвал обсудить ситуацию в Сирии и Иране, так как положение дел в этих странах вызывает интерес Парижа и Москвы, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, Дмитрий Песков рассказал о первом дне российского президента на саммите G20 в Осаке. По словам представителя Кремля, день начался с неформальной встречи лидеров стран БРИКС, организованной Бразилией. Затем в ходе саммита G20 президент России встретился с американским коллегой Дональдом Трампом.