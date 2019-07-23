https://static.news.ru/photo/f6d5abc4-ad16-11e9-a3ec-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Разумков Фото: Dmytro Smolyenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава партии «Слуга народа», лидирующей на выборах в Верховную раду, Дмитрий Разумков считает не возможным предоставление амнистии участникам конфликта в Донбассе со стороны ДНР и ЛНР, сообщает ТАСС .

Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, — сказал он в эфире телеканала ICTV .

Разумков подчеркнул, что в данной ситуации никакие амнистии не распространяются ни на Украине, ни за рубежом.

При этом лидер партии выступил за соблюдение перемирия на востоке страны.

Как ранее писал News.ru 21 июля в Донбассе началось перемирие. Представители операции объединённых сил (ООС) заявили, что с начала понедельника, 22 июля, обстрелов украинских позиций не было.