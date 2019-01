Крокодилы вмёрзли в лёд в США

В национальном Болотном парке Северной Каролины вмёрзли в лёд 18 аллигаторов. На поверхности остались только их ноздри.

Фото и видео рептилий, впавших в состояние, подобное зимней спячке, опубликовало издание The Charlotte Observer в Twitter.

По словам управляющего парком Джорджа Говарда, аллигаторы чувствуют, когда вода вот-вот замёрзнет, и замирают, высунув нос на поверхность. В прошлом году сотрудники и посетители парка впервые наблюдали это явление. Крокодилы оттаяли через несколько дней без видимых травм.

Alligators in one North Carolina swamp have proven it was no fluke last winter, when they survived a cold snap by freezing themselves in place with their noses above the ice. It has happened again. pic.twitter.com/ovnuxefc5Q