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Крокодилы вмёрзли в лёд в США

A. Sailer/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В национальном Болотном парке Северной Каролины вмёрзли в лёд 18 аллигаторов. На поверхности остались только их ноздри.

Фото и видео рептилий, впавших в состояние, подобное зимней спячке, опубликовало издание The Charlotte Observer в Twitter.

По словам управляющего парком Джорджа Говарда, аллигаторы чувствуют, когда вода вот-вот замёрзнет, и замирают, высунув нос на поверхность. В прошлом году сотрудники и посетители парка впервые наблюдали это явление. Крокодилы оттаяли через несколько дней без видимых травм.

Ранее News.ru писал, что пятиметровый крокодил по кличке Мэрри набросился на 44-летнего биолога Дизи Туво, когда та кормила животное. Спасатели вытащили из рептилии остатки трупа женщины. Теперь ветеринарам предстоит обследовать желудок хищника. Инцидент произошёл 11 января в одной из лабораторий города Томохон провинции Северный Сулавеси в Индонезии.


#сша #крокодилы
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