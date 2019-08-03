Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Избранный депутат Верховной рады Богдан Яременко предложил жёстко наказывать украинцев за переговоры с Россией без разрешения властей. По его словам, контакты с Москвой могут поддерживать только официальные лица.

Я точно предложу изменения в уголовный кодекс о ведении сепаратных переговоров без надлежащих полномочий государства, — цитирует будущего нардепа «Интерфакс-Украина». Представитель партии «Слуга народа» уточнил, что отрицательно относится к влиянию...