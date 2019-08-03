Глава МИД Украины Павел Климкин сделал прогноз о масштабах бегства жителей страны за рубеж. По словам дипломата, уже через несколько лет за пределами родины будет жить половина украинцев.
Вот то, что происходит сейчас, когда миллионы украинцев за рубежом, считаю, что за несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина — там, — цитирует Климкина портал «Обозреватель».
Дипломат добавил, что для страны самой большой ценностью являются именно люди.
Ранее News.ru сообщал, что новый указ президента РФ Владимира Путина о паспортах для жителей Донбасса говорит о желании Кремля навязать диалог по поводу федерализации Украины на российских условиях, считает Павел Климкин. Глава украинского МИДа полагает, что упрощённый режим получения российского паспорта для жителей Донецкой и Луганской областей Украины — это посыл Киеву и западным странам.