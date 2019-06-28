https://static.news.ru/photo/e94a8aec-99d9-11e9-b676-fa163e074e61_1024.jpg Вахтанг Кикабидзе Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Гостеприимство Грузии всегда было «ахиллесовой пятой» её народа. Из-за этого и многие беды грузин, в том числе и в отношениях с соседними странами.

Такое мнение высказал, комментируя резко ухудшившиеся отношения между Россией и закавказской республикой, советский и грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе.

Мы принимаем гостей, провожаем, не вдаёмся — почему, зачем... Главное для нас — чтобы гость был доволен. Чисто кавказская традиция, — цитирует артиста «Комсомольская правда».

Характеризуя нынешнее напряжение между Москвой и Тбилиси, певец обратил внимание, что запретом на авиасообщение и поездки российских туристов в Грузию соседнее государство хочет «дожать» гостеприимный грузинский народ.

Сейчас игра идёт по законам Кремля. Россия хочет довести Грузию до состояния, когда она сама придёт и попросит соседа о помощи, — посетовал Кикабидзе.

Артист пожаловался на то, что Россия давно перестала уважать Грузию и её народ. И то, что произошло и происходит в Тбилиси последние несколько недель, вполне закономерная агрессия кавказского народа.

У нас с Россией нет уважения. Здесь сапог. Как только что-то произойдёт, он давит, вводит запреты, пока грузины в себя не придут, — заключил артист.

После многочисленных антироссийских митингов в Тбилиси президент России Владимир Путин ввёл запрет на гражданское авиасообщение с Грузией с 8 июля и рекомендовал туроператорам не продавать путёвки в страну.

Ранее правительство Грузии заявило, что не намерено давать письменные и юридические гарантии безопасности российским туристам, желающим посетить закавказскую республику, писал News.ru.