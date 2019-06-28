https://static.news.ru/photo/1e8bde1c-9990-11e9-b152-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вопрос предоставления каких-либо письменных госгарантий, закреплённых юридически, туристам, приезжающим из России в Грузию на отдых, в Тбилиси нашли абсурдным.

Как заявил журналистам замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили, его страна не намерена этого делать, с учётом того, что Тбилиси, что до нынешнего кризиса в отношениях с РФ, что сейчас продолжает предпринимает всё, что от него зависит, чтобы путешественник из любого государства чувствовал себя в закавказской республике максимально комфортно.

У российских туристов спросите, статистика демонстрирует, что за последние пять лет с российскими туристами не произошло ни одного происшествия, — предложил он.

Вопрос о юридическом оформлении гарантий безопасности он назвал «ненормальным», сообщает РИА Новости.

20 июня в Тбилиси начались многотысячные акции протеста. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек.

Ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе призвал зарубежных туристов, и российских, в частности, не бояться приезжать в Грузию, писал News.ru.