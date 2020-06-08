Звезду Трампа в Голливуде закрасили чёрной краской

https://static.news.ru/photo/9aa736fa-a9a1-11ea-9b13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Звезда президента США Дональда Трампа на голливудской Аллее славы в очередной раз подверглась акту вандализма. Памятный знак закрасили чёрной краской из аэрозольного баллончика и сверху положили пакет с экскрементами.

По информации портала TMZ, неподалёку от звезды Трампа синей краской была выведена надпись «BLM» (Black Lives Matter — Жизни темнокожих имеют значение). Этот манифест СМИ связывают с акциями протеста, охватившими всю страну в связи с гибелью при задержании полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

На звезду Трампа вандалы посягали не раз. В 2016 году её разбили кувалдой, в 2017-ом — повредили киркой. В декабре 2018 года на звезду нанесли свастику и размазали красную краску, имитирующую кровь.

Как писал NEWS.ru, призывы покончить с полицейским насилием в США вылились в законопроект о реформе правоохранительных органов. Демократы в Палате представителей собираются рассмотреть его 8 июня. Если его удастся принять, полицейских будет легче привлечь к ответственности за превышение полномочий. Но компромиссный документ стал объектом критики с обеих сторон. Протестующие требуют пойти дальше и значительно сократить объёмы финансирования полиции, а то и вовсе «отменить» её. Президент Дональд Трамп и республиканцы хотят оставить всё как есть.