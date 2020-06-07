Призывы покончить с полицейским насилием в США вылились в законопроект о реформе правоохранительных органов. Демократы в Палате представителей собираются рассмотреть его 8 июня. Если его удастся принять, полицейских будет легче привлечь к ответственности за превышение полномочий. Но компромиссный документ стал объектом критики с обеих сторон. Протестующие требуют пойти дальше и значительно сократить объёмы финансирования полиции, а то и вовсе «отменить» её. Президент Дональд Трамп и республиканцы хотят оставить всё как есть.

Законопроект демократов — попытка быстро успокоить волну общественного недовольства, спровоцированную убийством чернокожего Джорджа Флойда полицейским. Хотя акции протеста в США стали более мирными, демонстранты продолжают требовать существенных реформ в правоохранительных органах.

Согласно 136-страничнному тексту Законопроекта о правосудии в полиции 2020, стража правопорядка можно будет привлечь к суду за «безответственное» и чрезмерное применение силы. На данный момент сотрудники правоохранительных органов могут попасть на скамью подсудимых, только если будет доказано, что они «намеренно» действовали чересчур жестоко. Граждане также смогут взыскать с полицейских возмещение ущерба, если те нарушат их конституционные права.

Авторы законопроекта предлагают создать Национальный реестр правонарушений полицейских, куда будут вносить провинившихся, а также выделять штатам гранты на расследования полицейского произвола. Кроме того, предлагается запретить правоохранителям использовать удушающие захваты и вход в частные дома без стука, а также обязать офицеров носить камеры, которые будут записывать все их действия. В программы тренировки стражей порядка будут включены уроки по борьбе с «расовыми стереотипами».

Louie Palu/Global Look Press

Демократы надеются провести этот документ через Палату представителей к концу июня, и это вполне возможно, ведь их партия контролирует этот орган. Однако судьба документа в Сенате выглядит не такой радужной. Ранее верхняя палата Конгресса, в которой большинство принадлежит республиканцам, заблокировала законопроект, запрещающий суд Линча на федеральном уровне. Генпрокурор Уильям Барр в интервью CBS на днях подчеркнул: он не считает, что в полиции США есть проблема систематического расизма. В довершение, президент Трамп заявил в Twitter, что выступает за сохранение полиции в нынешнем виде.

Сонный Джо Байден и радикальные левые демократы хотят отнять финансирование у полиции, — утверждает Трамп. — Я хочу защитить полицию. Я хочу отличные и хорошо финансируемые правоохранительные органы. Я хочу закон и порядок!

Так что законопроект в нынешнем виде, скорее всего, не пройдёт через Сенат. Речь идёт о весьма масштабной реформе, а в год перед выборами у таких спорных законопроектов мало шансов на принятие, подчёркивают эксперты.

Как водится в США, в отсутствии решений на федеральном уровне инициативу берут на себя власти штатов и муниципалитетов. Так, мэр Нью-Йорка Бил Де Блазио заявил, что правоохранительные органы города ждут большие изменения.

Наши молодые люди не нуждаются в полицейском надзоре, — пояснил Де Блазио на пресс-конференции. — Они нуждаются в возможностях. И в этом заключается суть реформ, о которых мы будем говорить в дальнейшем. Мы перераспределим финансирование Полицейского департамента Нью-Йорка на молодёжные инициативы и социальные службы.

Градоначальник не уточнил, сколько именно денег отнимут у полиции в пользу социальных программ. Однако ещё на прошлой неделе он отказывался пересматривать финансирование силовых ведомств. Изменение его тона — свидетельство роста популярности движения «Дефинансируй полицию».

Оно зародилось задолго до убийства Джоржда Флойда, но стало в центр общественной дискуссии именно сейчас. Его активисты указывают на проблему излишнего финансирования правоохранительных органов и тюрем и недостаточного — социальных программ, образования и медицины. Властям нужно делать акцент на предотвращении преступлений, а не на карательных операциях, считают активисты. Если бы у большинства молодых людей была возможность получить хорошее образование, работу и различные пособия, они бы не стали нарушать закон. Однако власти уделяют этим аспектам ничтожное внимание по сравнению с усилением полицейского надзора. Так, в Лос-Анджелесе полицейские службы отвечают за 51% всего городского бюджета.

С 1977 года финансирование полиции выросло в три раза и достигло $114,5 млрд. Сокращение финансирования полиции давно назрело, но активисты движения расходятся по поводу его масштабов. Радикалы настаивают на полном прекращении оплаты работы полицейских из карманов налогоплательщиков, более умеренные — на простом урезации бюджетов.

Смерть Джорджа Флойда увеличила число сторонников радикальных решений. Так, девять членов городского совета Миннеаполиса, где был убит чернокожий мужчина, заявили о том, что собираются «демонтировать» полицейскую службу города. Законодатели считают, что её невозможно реформировать, поэтому необходимо создавать заново.

Мы готовы вникнуть в суть вопроса и сделать стратегию безопасности нашего города более ориентированной на граждан, — ответил на это мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей. — Но я не поддерживаю расформирование Департамента полиции Миннеаполиса.

Однако его мнением, скорее всего, пренебрегут. В городском совете набралось достаточное число сторонников радикальных реформ для того, чтобы преодолеть вето градоначальника.