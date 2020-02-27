Палата представителей США одобрила законопроект, переводящий линчевание в разряд федеральных преступлений. Это случилось спустя 120 лет после того, как в американский конгресс впервые внесли подобную инициативу. Но многочисленные попытки запретить жестокий самосуд, который применялся преимущественно в отношении чернокожих, проваливались, а линчеватели уходили от ответственности.

Законопроект о запрете суда Линча был одобрен подавляющим большинством членов палаты представителей (нижняя палата конгресса) — 410 против 4 голосов. В прошлом году аналогичная инициатива прошла голосование в сенате (верхняя палата). После того как документы из обеих палат будут приведены в соответствие, законопроект ляжет на стол президенту. Конгрессмены признали, что слегка опоздали с запретом суда Линча — подобные преступления относятся к далёкому прошлому, — но документ всё равно имеет важное символическое значение.

Важность этого законопроекта не может быть переоценена, — заявил конгрессмен Бобби Раш, вынесший эту инициативу на рассмотрение палаты представителей. — От Шарлотсвилла до Эль-Пасо мы всё ещё сталкиваемся с тем же жестоким расизмом и ненавистью, которые забрали жизнь Эмметта и многих других. Принятие этого законопроекта пошлёт чёткий сигнал стране о том, что мы больше не потерпим подобного фанатизма.

Принятый палатой представителей законопроект был назван в память о Эмметте Тилле, чернокожем подростке, убитом линчевателями в 1955 году. Этот случай приобрёл общенациональную известность во многом благодаря матери 14-летнего парня Мамми Тилл Мобли, которая настояла на том, чтобы растерзанного толпой сына хоронили в открытом гробу, и подождала с погребением до прибытия репортёров. В результате фотографии изуродованного лица юноши были опубликованы в газетах и убийство получило широкую огласку. Самосуд, произошедший в штате Миссисипи, был спровоцирован тем, что Эмметт якобы начал приставать к белой женщине в бакалейном магазине. Убийцы подростка предстали перед судом, но были оправданы.

Памятная табличка в Миссисипи, рассказывающая о смерти Эмметта Тилла Eames Heard/CC BY 4.0/Wikimedia

По данным The New York Times, с 1877 по 1950 год в США было зафиксировано более четырёх тысяч актов линчевания, хотя настоящая цифра может быть выше. В 99% случаев убийцы были оправданы судом либо вовсе к нему не привлекались. Жертвами в более 70% случаев становились чернокожие, а происходило подобное в основном в южных штатах, где расовая сегрегация продолжала процветать даже после официальной отмены рабства.

Сделать суд Линча федеральным преступлением в 1900 году впервые предложил республиканец Джордж Генри Уайт, единственный на тот момент чернокожий конгрессмен. Хотя его речь в палате представителей была встречена овациям, законопроект не набрал достаточного числа голосов. Такая же судьба ждала аналогичные законодательные инициативы, которые вносили в конгресс в последующие десятилетия.

Когда это действительно имело значение, когда закон мог защитить жизни чернокожих людей в этой стране, было широко распространено нежелание принимать такой законопроект, — отмечает доцент истории в Мемориальном университете Флориды Тамека Бредли Хоббс.

Американское уголовное законодательство, в том числе статьи об убийстве, по большей части находится в ведении штатов, а не федерального правительства, хотя некоторые особо тяжкие преступления считаются федеральными. Тем не менее штаты годами закрывали глаза на самосуд в отношении афроамериканцев, формально не запрещая суды Линча. Сегодня же акты подобной жестокости сошли на нет сами собой, хотя правозащитники причисляют к линчеванию и теракты, жертвами которых стали национальные меньшинства, например, массовое убийство в городе Эль-Пасо в августе прошлого года.