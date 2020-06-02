Президент США Дональд Трамп пригрозил задействовать армию для подавления расовых протестов. Он обвинил губернаторов штатов, в которых бушуют беспорядки, в слабости и неспособности разобраться с бунтовщиками. Формально у главы Белого дома есть право ввести войска для восстановления закона и порядка. На деле же подобные прецеденты ранее происходили в основном по запросам губернаторов. На этот раз шаг Трампа, скорее всего, будет оспариваться региональными властями. Это приведёт к углублению конфликта президента с губернаторами и деградации международного имиджа США.

Мирные протесты, плавно перетекающие в погромы по ночам, продолжаются в более чем 100 городах США. Во многих из них для подавления беспорядков была задействована Национальная гвардия штатов, которая наряду с полицией применяет к протестующим слезоточивый газ и резиновые пули. Противники президента из Демократической партии считают такие меры чересчур жестокими, но Трамп, напротив, хочет их ужесточить. Если губернаторы не могут сами разобраться с погромщиками и мародёрами, это сделают за них федеральные власти, подчеркнул он.

Я собираюсь послать тысячи и тысячи тяжело вооружённых солдат и сотрудников правоохранительных органов, чтобы остановить беспорядки, мародёрство, вандализм, нападения и бессмысленное уничтожение имущества, — заявил Трамп вечером 1 июня. — Если город или штат откажется предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, то я задействую военных США и быстро решу эту проблему за них.

У президента США действительно есть право использовать вооружённые силы внутри страны. Оно полагается ему согласно Закону о восстании от 1807 года. В первоначальной редакции документа глава государства мог привлекать войска в случае восстания, беспорядков и массового неповиновения законам только после поступления соответствующего запроса от губернатора. В последний раз в этой редакции закон применялся в 1992 году, когда президент Джордж Буш-старший послал военных в помощь губернатору Калифорнии для подавления массовых беспорядков. Они возникли в похожих обстоятельствах: на камеры попало жестокое избиение темнокожего белым полицейским.

Дональд Трамп Shawn Thew/CNP/AdMedia/Global Look Press

В 2006 году ураган Катрина принёс нескольким штатам новые беспорядки, в основном связанные с мародёрством. С подачи администрации Джорджа Буша-младшего в закон была принята поправка, позволяющая президенту вводить войска даже против желания губернаторов. Но региональные власти воспротивились этому шагу, и часть нововведений позже была отменена. Так как с момента принятия поправок правового прецедента использования этого закона больше не было, мнения экспертов по поводу того, может ли Трамп воплотить свои угрозы в жизнь, разделились. Большинство всё же сходятся на том, что закон ему это позволяет.

С исторической и практической точки зрения, такой запрос (со стороны губернаторов. — NEWS.ru) не является обязательным условием для того, чтобы президент использовал регулярные войска для обеспечения соблюдения внутренних законов, — считает профессор права Техасского университета Стивен Владек.

Тем не менее у губернаторов своё мнение на этот счёт. Если главы штатов из Республиканской партии, скорее всего, не будут возражать против указа президента, то губернаторы-демократы, как минимум, выразят своё несогласие. Некоторые их них, например, глава Иллинойса Джей Роберт Прицкер, уже заявили, что не допустят войска на свою территорию. Это углубляет конфликт Белого дома с губернаторами, возникший на почве борьбы с пандемией.

Вы должны доминировать, — настаивал Трамп на совещании с губернаторами 1 июня. — Если вы не доминируете, вы зря тратите время. Они вас обставят. Вы будете выглядеть как кучка дураков. Вы должны доминировать.

Между тем часть американских дипломатов считает, что жёсткий ответ на протесты вредит международному имиджу Соединённых Штатов. По всему миру проходят марши солидарности с американскими национальными меньшинствами. Обеспокоенность неравенством чернокожих в США выражают и мировые лидеры. Ввод войск для разгона протестующих только усилит урон репутации Вашингтона за рубежом.

Деградация глобального лидерства США идёт быстрее, чем ожидалось, — поделился с Foreign Policy источник в американских дипломатических кругах. — Военное превосходство и финансовые инструменты влияния всё ещё в силе. Однако резервы политической и «мягкой» силы быстро подходят к концу.