Звезда «Мстителей» Реннер сделал первое селфи после несчастного случая

Фото: Jeremy Renner/Instagram/Global Look Press

Исполнитель роли Соколиного глаза в киновселенной Marvel Джереми Реннер опубликовал в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) селфи из больничной палаты, куда он попал после попадания под снегоуборочную машину. Актер поблагодарил фанатов за слова поддержки.

Спасибо вам всем за ваши добрые слова. Я сейчас слишком не в форме, чтобы печатать. Но я шлю любовь всем вам, — написал Реннер

За три часа пост актера собрал почти три миллиона «лайков». В комментариях его поддержали другие актеры киновселенной Marvel, в том числе Крис Хемсворт (Тор), Крис Прэтт (Звездный Лорд) и братья Руссо, снявшие «Мстителей».

Посылаем всю нашу любовь, брат, и надеемся на скорейшее выздоровление, — написали братья Руссо.

Напомним, что Джереми Реннер получил серьезные травмы, попав под собственный снегоуборочный комбайн. В результате актер потерял много крови. При этом один из соседей помог наложить на ногу Реннера жгут до приезда медиков. Сейчас он продолжает находиться в критическом состоянии. Отмечается, что помимо ноги актер получил повреждения других частей тела.

Реннер обрел популярность благодаря участию в фильмах «Мстители», «Повелитель бури», «Охотники на ведьм», «Город воров», «Тор». В марте 2022 года актер подтверждал, что приступил к тренировкам для участия в съемках очередного сезона сериала «Соколиный глаз». Они были изначально запланированы на 2020 год, но их перенесли из-за пандемии коронавируса.