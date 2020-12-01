Звезда «Людей Икс» Эллен Пейдж сменила пол

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Актриса Эллен Пейдж сообщила, что совершила трансгендерный переход. Теперь он — трансмужчина, которого зовут Эллиот Пейдж.

Привет, друзья, я хочу поделиться с вами, что я — трансперсона, мои местоимения — он/они, а меня зовут Эллиот. Я счастлив, что пишу это, — сообщил он в Twitter.

Актёр отметил, что боится ненависти, агрессии и насилия, несмотря на наличие привилегий. По его словам, трнсгендерные персоны сильно дискриминированы: только за 2020 год было убито не меньше 40 транслюдей, большинство из которых — темнокожие или латиноамериканские трансженщины.

У вас кровь на руках <...> Вы причиняете людям боль. Я один из тех людей, и мы не будем молчать перед вашими нападками, — обратился он к политикам, которые выступают за запрет на трансгендерный переход и пропагандируют враждебность по отношению к транс-сообществу.

Пейдж отметил, что будет бороться за права транслюдей и пообещал им сделать всё возможное для изменения мира к лучшему.

Аткёр, ещё не совершивший переход, снимался в сериале «Академия Амбрелла», фильмах «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Американское преступление», а также озвучивала персонажей «Гриффинов» и «Симпсонов». В 2014 он совершил каминг-аут как лесбиянка.

Ранее, как писал NEWS.ru, российская версия журнала Tatler поместила на обложку трансгендерную женщину Наташу Максимову. Издание также опубликовало отрывок из беседы с героиней номера.